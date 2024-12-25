После разлива мазута на побережье Кубани найдено более 20 пошбших дельфинов

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экологи обнаружили 21 погибшего дельфина в результате разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами, сообщила ТАСС директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.



«Всего с 15 декабря, с момента ЧС, по 24 декабря зафиксирована 21 погибшая азовка, причиной гибели которых может быть разлив мазута», — сказала собеседница агентства, уточнив, что для подтверждения причин смерти китообразных необходимо провести исследования.





