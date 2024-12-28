0
0
114
НОВОСТИ

Владимир Путин принёс извинения Ильхаму Алиеву за инцидентом с лайнером AZAL в воздушном пространстве РФ

15:50 28.12.2024

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, говорится в сообщении на сайте Kremlin.ru

Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 28.12.2024
Глава Южной Осетии объяснил, почему не приходится надеяться на нормализацию отношений Цхинвала с Тбилиси
0
113
15:30 28.12.2024
Минцифры: Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются
0
221
14:00 28.12.2024
Жителей Приднестровья предупредили об ограничениях поставок газа с 28 декабря
0
231
13:20 28.12.2024
Угроза утечки мазута из затонувших в Черном море танкеров еще сохраняется - МЧС
0
225
12:50 28.12.2024
У Путина нет планов на какие-либо контакты по украинскому вопросу в первые дни января - Песков
0
444
12:00 28.12.2024
В России расширен список оснований для обработки персональной биометрии без согласия владельца
0
529
11:35 28.12.2024
Запрет на деятельность организации, внесенной в список террористических, может быть приостановлен - Закон
0
497
10:20 28.12.2024
В России отменили возможность совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через Интернет
0
727
10:00 28.12.2024
Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE
0
693
09:40 28.12.2024
СВР РФ: США и Британия ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке
0
558

Возврат к списку