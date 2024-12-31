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В ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам - Bild

16:00 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия все больше закупает электроэнергию за рубежом: ее импорт в 2024 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет газета Bild.

Издание отметило, что в ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам, а поэтому поставки электричества из соседних стран, в первую очередь из Франции, Швейцарии, Дании, Нидерландов и Бельгии, становятся все важнее для германского рынка. В текущем году ФРГ импортировала почти 77 тыс. ГВтч электроэнергии, в то время как экспортировала за границу всего 48,2 тыс. ГВтч.

«Германия вынуждена часто ночью импортировать электроэнергию из-за рубежа, поскольку мощности фотоэлектрических систем примерно на 100 гигаватт вообще не могут внести вклад в наше электроснабжение», — заявил газете экономист Мануэль Фрондель. По его мнению, новому правительству ФРГ следует пересмотреть цель по увеличению мощностей солнечной энергетики к 2030 году.

Bild отметила, что ситуация на рынке электроэнергии резко изменилась после отключения в Германии последнего атомного реактора в апреле 2023 года. Если до этого страна вырабатывала достаточно электричества по выгодным ценам, которое было востребовано и за рубежом, то сейчас стало выгоднее закупать электроэнергию у других стран. Ее главным поставщиком в ФРГ стала Франция.

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