В ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам - Bild
16:00 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия все больше закупает электроэнергию за рубежом: ее импорт в 2024 году вырос вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет газета Bild.
Издание отметило, что в ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам, а поэтому поставки электричества из соседних стран, в первую очередь из Франции, Швейцарии, Дании, Нидерландов и Бельгии, становятся все важнее для германского рынка. В текущем году ФРГ импортировала почти 77 тыс. ГВтч электроэнергии, в то время как экспортировала за границу всего 48,2 тыс. ГВтч.
«Германия вынуждена часто ночью импортировать электроэнергию из-за рубежа, поскольку мощности фотоэлектрических систем примерно на 100 гигаватт вообще не могут внести вклад в наше электроснабжение», — заявил газете экономист Мануэль Фрондель. По его мнению, новому правительству ФРГ следует пересмотреть цель по увеличению мощностей солнечной энергетики к 2030 году.
Bild отметила, что ситуация на рынке электроэнергии резко изменилась после отключения в Германии последнего атомного реактора в апреле 2023 года. Если до этого страна вырабатывала достаточно электричества по выгодным ценам, которое было востребовано и за рубежом, то сейчас стало выгоднее закупать электроэнергию у других стран. Ее главным поставщиком в ФРГ стала Франция.
НОВОСТИ
- 15:15 31.12.2024
- Правительство РФ повышает ввозные пошлины на продукцию из недружественных стран
- 13:05 31.12.2024
- Президент РФ поручил утвердить нацпроект по развитию космической отрасли
- 12:20 31.12.2024
- Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений
- 10:00 31.12.2024
- В ночь на 31 декабря силами ПВО РФ уничтожено 68 украинских дронов над восьмью регионами
- 09:30 31.12.2024
- В Китае создана мобильная 5G-станция для управления тысячами боевых роботов
- 09:00 31.12.2024
- Суд выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля
- 21:00 30.12.2024
- Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году
- 19:47 30.12.2024
- Если не будет новых выбросов мазута, основные работы по очистке берега черноморского берега будет вскоре завершен - оперштаб
- 17:50 30.12.2024
- Россия и Украина произвели обмен пленными, по 150 человек с каждой стороны – МО РФ
- 16:30 30.12.2024
- Потерю транзита газа из РФ Украина решила покрыть повышением стоимости прокачки для внутренних потребителей в 4 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать