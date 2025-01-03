Из Москвы за год выдворили 18 тысяч мигрантов - ГУ ФССП
11:25 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на середину декабря 2024 года сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению ГУ ФССП по Москве осуществили более 18 тысяч препровождений иностранных граждан за границу Российской Федерации. За 2023 год — около 12 тысяч», — сообщили в ГУ ФССП.
Большинство выдворенных мигрантов — уроженцы стран СНГ, больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Среди нарушителей оказались 3 гражданина европейских государств: Латвии, Франции и Эстонии.
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