Без тепла и газа в Приднестровье остались 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов
17:40 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива…. Безвыходных ситуаций нет. Не получается справиться самостоятельно — обращайтесь за помощью», — написал Красносельский в своем телеграм-канале. Он сообщил, что на горячую линию, которую власти открыли в связи с энергокризисом, за несколько дней поступило без малого две тысячи звонков.
«Чаще всего спрашивают о дровах — 836 обращений. Специалисты всегда на связи, подскажут решение, окажут содействие. В случае экстренной необходимости приедет бригада спасателей», — пояснил лидер Приднестровья. По его словам, в каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива, а по запросам гражданам, которые в силу жизненных обстоятельств не могут обеспечить себя дровами, его доставляют бесплатно. Пожилых людей, оставшихся без поддержки родных, размещают в больницах и санаториях.
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