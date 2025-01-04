ЕС может получать из Турции до 10 млрд кубометров природного газа в год

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция готова ежегодно поставлять в Европу до 10 млрд кубометров природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если европейские страны проявят соответствующую политическую волю. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа в Европу через территорию Украины.



«Турция готова внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Если в Европе проявят политическую волю и приверженность обязательствам и будут внесены инвестиции в интерконнекторы, мы сможем экспортировать ежегодно в Центральную и Восточную Европу до 10 млрд кубометров газа по Трансбалканскому трубопроводу», — приводит высказывания министра телеканал TRT Haber.



