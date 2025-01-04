После атаки БПЛА в Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Левобережного района Воронежа для оперативного начала работ по устранению последствий падения беспилотников. Никаких ограничений для жителей этот режим не несет, сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Петрин.



«По поручению губернатора продолжаем работу на территории Левобережного района по устранению последствий падения БПЛА. <…> Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ», — написал он.



Петрин добавил, что никаких ограничений для жителей района введенный режим не предполагает. По его словам, масштаб повреждений специалисты оценят после завершения всех работ, при этом закрытие контура начнется уже в субботу.





