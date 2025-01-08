В ФССП назвали число мигрантов, которых принудительно выдворили из России
10:40 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 80 тысяч мигрантов было принудительно выдворено из России в 2024 году за нарушения миграционных правил. Об этом ТАСС сообщили источники в ФССП России.
«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник агентства.
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