Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена.

Он освободил от должности канцлера Карла Нехаммера по его просьбе, озвученной в начале январе после провала коалиционных переговоров. Одновременно он вверил полномочия и. о. канцлера Шалленбергу и принял его присягу, сообщила канцелярия президента в соцсети.

Для Шалленберга это будет второй срок в качестве и. о. канцлера — он уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Он будет совмещать обязанности канцлера с работой во главе МИД.