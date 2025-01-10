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Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера

15:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена.

Он освободил от должности канцлера Карла Нехаммера по его просьбе, озвученной в начале январе после провала коалиционных переговоров. Одновременно он вверил полномочия и. о. канцлера Шалленбергу и принял его присягу, сообщила канцелярия президента в соцсети.

Для Шалленберга это будет второй срок в качестве и. о. канцлера — он уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Он будет совмещать обязанности канцлера с работой во главе МИД.

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