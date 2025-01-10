0
0
95
НОВОСТИ

Хуситы атаковали авианосец США Harry S. Truman с применением ракет и беспилотников

17:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары ракетами и беспилотниками по авианосцу США USS Harry S. Truman и сопровождавшим его кораблям в Красном море. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«За последние 48 часов вооруженные силы провели несколько военных операций, наиболее значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников», — заявил Сариа, выступление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 10.01.2025
Россия в 2024 г. увеличила импорт овощей на 9,9%, фруктов — на 2,4% — Россельхознадзор
0
40
17:12 10.01.2025
Команда сына Трампа подкупила бездомных в Гренландии для своей кампании — Danmarks Radio
0
166
17:00 10.01.2025
Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тыс. военных
0
177
16:32 10.01.2025
Еврокомиссия так и не знает, кто стоит за взрывом «Северного потока» — представитель
0
237
16:12 10.01.2025
МВД с 1 января принимает заявления от мигрантов-нелегалов об урегулировании статуса в РФ
0
248
16:00 10.01.2025
ВСУ потеряли за сутки в Курской области свыше 280 человек и 2 танка
0
255
15:32 10.01.2025
Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и. о. канцлера
0
272
15:12 10.01.2025
РФ действовала рационально, не вмешиваясь в процесс смены власти в Сирии — Фидан
0
308
15:00 10.01.2025
Команда Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследие Трампу — Песков
0
375
14:32 10.01.2025
Дания пожертвовала своей армией ради Украины и не сможет защитить Гренландию — Politico
0
433

Возврат к списку