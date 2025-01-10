Хуситы атаковали авианосец США Harry S. Truman с применением ракет и беспилотников

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары ракетами и беспилотниками по авианосцу США USS Harry S. Truman и сопровождавшим его кораблям в Красном море. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«За последние 48 часов вооруженные силы провели несколько военных операций, наиболее значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников», — заявил Сариа, выступление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.