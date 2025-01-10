Потерявший управление танкер дрейфует у берегов ФРГ, на его борту 99 тыс. тонн нефти
22:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потерявший управление танкер дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. По данным германской аварийно-спасательной службы, на его борту около 99 тыс. тонн нефти, передает агентство DPA.
Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Опасности для окружающей среды пока не создано, экипаж находится на танкере, потребности в эвакуации нет, пишет агентство.
Как ожидается, судно будет отбуксировано в порт. Причина потери управления пока неизвестна.
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