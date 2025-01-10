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США вводят «самые существенные» санкции против энергетики РФ — чиновник

19:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящая американская администрация во главе с Джо Байденом вводит новый, самый существенный пакет санкций в отношении энергетического сектора России. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен применению данных рестрикций.

Упомянутый американский чиновник охарактеризовал их как «самые существенные к настоящему времени санкции в отношении российского энергетического сектора». «Эти санкции нацелены на российские и нефть, и СПГ (сжиженный природный газ — прим. ТАСС). И мы ожидаем, что в результате наших нынешних действий Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов», — сказал представитель исполнительной ветви власти США.

Другой представитель вашингтонской администрации, выступавший на брифинге вместе с первым, отметил, что США также «сужают охват» одной из ранее выданных генеральных лицензий, позволяющих западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Речь идет о лицензии 8L Министерства финансов США, которая разрешает до 12 марта 2025 года проводить такого рода транзакции.

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