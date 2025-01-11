Саркози в течение 2025 года будет обязан носить электронный браслет
08:50 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Франции Николя Саркози в течение 2025 года будет вынужден постоянно носить электронный браслет для наблюдения за исполнением вынесенного ему приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По ее данным, Саркози в ближайшее время «обязан явиться к судье для установки браслета». Экс-президент должен представить справки, на основании которых судья определит место постоянного проживания осужденного.
Саркози также будет назначено время для прогулок в будни и выходные дни.
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