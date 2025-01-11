Саркози в течение 2025 года будет обязан носить электронный браслет

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози в течение 2025 года будет вынужден постоянно носить электронный браслет для наблюдения за исполнением вынесенного ему приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, Саркози в ближайшее время «обязан явиться к судье для установки браслета». Экс-президент должен представить справки, на основании которых судья определит место постоянного проживания осужденного.

Саркози также будет назначено время для прогулок в будни и выходные дни.