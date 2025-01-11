США ищут предлог для сохранения военной гегемонии — посольство КНР о заявлениях Пентагона
10:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон пытается найти предлог для сохранения своей военной гегемонии, заявил в пятницу ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс. Она, в частности, отметила, что Вашингтон модернизирует свои вооруженные силы, добиваясь превосходства над Китаем в военной сфере на долгосрочной основе.
«Эти заявления со стороны США наполнены мышлением холодной войны и гегемонистской логикой. США давно раздувают „китайскую угрозу“ лишь для того, чтобы найти предлог для сохранения своей военной гегемонии», — сказал дипломат. «Я хочу подчеркнуть, что Китай намерен быть той силой, которая стремится к миру, стабильности и прогрессу в мире, в то же время мы намерены защищать свой суверенитет, обеспечивать безопасность и территориальную целостность», — добавил он.
«Мы призываем США объективно и рационально оценивать стратегические намерения и военное строительство Китая, прекратить делать такие безответственные заявления, а также предпринять конкретные действия для поддержания стабильного развития отношений Китая и США и связей между военными», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая в Университете Джонса Хопкинса в пятницу, отметила, что Пентагон стремится обеспечить «долгосрочное военное преимущество» над Китаем. Она утверждала, что «США сохраняют значительное превосходство над КНР и Россией во многих областях». По версии Хикс, проводимая Пекином модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «стремительна, амбициозна и сфокусирована» против США.
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