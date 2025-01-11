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НОВОСТИ

Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова

11:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, он не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин)», — говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

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