У политиков Гренландии пока нет конкретных планов по референдуму о независимости
16:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за обретение независимости этой автономией в составе Дании. Однако ни одна из них пока не предлагает конкретных сроков проведения референдума, необходимого для начала процедуры выхода острова из состава королевства, сообщает радиостанция Danmarks radio.
«Это будет, когда придет время. Мы обсуждали это в правительстве. <…> И в этом случае проводится референдум — по крайней мере в ближайшем будущем», — приводит радиостанция слова председателя партии «Вперёд» (Siumut) Эрика Йенсена. Он не назвал конкретную дату референдума.
Правительство автономии уже запустило процесс, который должен привести к независимости острова. В мае 2023 года был представлен проект конституции, а затем была сформирована «комиссия по параграфу 21». Название связано с разделом закона о самоуправлении, в котором изложены все требования к обретению Гренландией независимости.
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