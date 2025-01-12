0
0
46
НОВОСТИ

Из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

09:05 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 12.01.2025
В Украине могут исключить из программы обучения в старших классах физику, биологию и химию
0
141
21:00 11.01.2025
Дания сообщила Трампу, что готова обсудить расширение присутствия США в Гренландии — Axios
0
1042
20:30 11.01.2025
Загрязнение мазутом обнаружено на побережье Ялты
0
921
20:00 11.01.2025
Неизвестные с аэростатическими шарами задержаны в Белоруссии на границе с Литвой
0
983
19:30 11.01.2025
Шольц утвержден кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии
0
901
19:00 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву из Якутии
0
1111
18:30 11.01.2025
Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
0
1131
18:00 11.01.2025
Азербайджан приостанавливает поставки 1,7 млн кубометров газа в сутки в Сербию — Вучич
0
1041
17:30 11.01.2025
ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 240 человек
0
948
17:00 11.01.2025
Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг максимального значения за последний год
0
1395

Возврат к списку