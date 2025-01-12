Из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково приостановил работу
09:05 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.
«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.
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