Из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.