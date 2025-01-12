Аэропорт Пулково в Петербурге снова открыт на прием и выпуск самолетов – Росавиация

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за снегопада. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов. По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в период временного закрытия из-за непогоды на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.