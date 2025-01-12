Вблизи порта Тамань сложилась самая сложная обстановка, связанная с разливом мазута - МЧС
15:40 12.01.2025 Источник: Интерфакс
Наиболее сложная обстановка с разливом мазута сложилась вблизи порта Тамань в Краснодарском крае, где продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера "Волгонефть-239", заявил на совещании в Анапе в воскресенье глава МЧС России Александр Куренков, который ранее проверил ход работ по ликвидации утечки мазута в акватории Черного моря.
"Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239", - сказал министр.
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