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Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $81 за баррель

09:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 02:21 мск, цена Brent росла на 1,68% — до $81,1 за баррель.

К 08:00 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $81,22 (+1,83%).

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