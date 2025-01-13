Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $81 за баррель

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 02:21 мск, цена Brent росла на 1,68% — до $81,1 за баррель.

К 08:00 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $81,22 (+1,83%).