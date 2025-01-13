Маск обвинил премьера Британии в попытке вмешательства в американские выборы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался подорвать выборы президента в США.

«Он отправил в Америку агентов, чтобы подорвать выборы в США», — написал предприниматель в соцсети X.