Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в январе в объеме 80,3 млрд руб.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе 2025 года составят 80,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2025 года в размере 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 года составило минус 10,1 млрд руб», — сообщает Минфин РФ.