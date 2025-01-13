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НОВОСТИ

Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в январе в объеме 80,3 млрд руб.

13:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе 2025 года составят 80,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2025 года в размере 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 года составило минус 10,1 млрд руб», — сообщает Минфин РФ.

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