Тема альтернативы ЕГЭ в Кремле не обсуждается — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема отмены или перевода единого госэкзамена (ЕГЭ) в другой формат не обсуждается в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он переадресовал этот вопрос в правительство.

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.