Нападение на «Турецкий поток» угрожает суверенитету стран Европы — Сийярто

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет использующих его стран Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по этому трубопроводу.

«Газопровод „Турецкий поток“ необходим для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. На протяжении многих лет он является надежным транспортным маршрутом, где транспортирующие компании и транзитные страны соблюдают свои контрактные обязательства и ведут себя надежно. Мы ожидаем, что безопасность и работоспособность этого транспортного маршрута будут всеми соблюдаться. Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.