Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
20:19 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам ЕС, что им придется учить русский язык через 4-5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП. Об этом он заявил, выступая в Европарламенте в Брюсселе.
«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.
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