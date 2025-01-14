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Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями

09:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью минувшей ночью. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке — сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — написал он.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами ПВО в Ростовской области были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

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