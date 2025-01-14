Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями
09:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью минувшей ночью. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке — сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — написал он.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силами ПВО в Ростовской области были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
НОВОСТИ
- 09:20 14.01.2025
- Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
- 09:05 14.01.2025
- Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
- 20:19 13.01.2025
- Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
- 19:40 13.01.2025
- Генсек НАТО: Сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы
- 19:05 13.01.2025
- Шольц выступил против финансирования помощи Украине за счет соцпрограмм
- 18:30 13.01.2025
- Попытка атаки на компрессорную станцию "Русская" - это продолжение линии энергетического терроризма - Песков
- 17:40 13.01.2025
- Украинская ракета сбита в Курской области
- 17:12 13.01.2025
- Французские военные раскрыли данные о базе атомных подлодок через фитнес-приложение — СМИ
- 17:00 13.01.2025
- РФ внесла в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии — источник
- 16:32 13.01.2025
- Нападение на «Турецкий поток» угрожает суверенитету стран Европы — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать