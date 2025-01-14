ВС РФ освободили Терны и Нескучное в ДНР — Минобороны

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.