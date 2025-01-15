Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль надеется на заключение соглашения по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, отметив, что переговоры в Дохе по параметрам сделки продолжаются.

«В Израиле надеются на заключение сделки по заложникам в ближайшее время», — сказал Гендельман.