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НОВОСТИ

Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху

14:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль надеется на заключение соглашения по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, отметив, что переговоры в Дохе по параметрам сделки продолжаются.

«В Израиле надеются на заключение сделки по заложникам в ближайшее время», — сказал Гендельман.

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