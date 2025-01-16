Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%
11:05 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 8,3%, согласно второй оценке Росстата, тогда как по первой оценке показатель составлял 8,5%. Об этом сообщается на сайте Росстата.
Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности — предварительную, первую, вторую и окончательную. Окончательная оценка по 2023 году будет представлена в апреле 2025 года.
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 12,2 млн человек. Согласно таблицам Росстата, наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), а наибольший — в Республике Ингушетия (27%).
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