Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 8,3%, согласно второй оценке Росстата, тогда как по первой оценке показатель составлял 8,5%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности — предварительную, первую, вторую и окончательную. Окончательная оценка по 2023 году будет представлена в апреле 2025 года.

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 12,2 млн человек. Согласно таблицам Росстата, наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), а наибольший — в Республике Ингушетия (27%).