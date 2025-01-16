Последние 10 лет стали самыми теплыми в мире — Вильфанд

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнее десятилетие стало самым теплым во всем мире, каждый год был также теплее предыдущего. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Последние 10 лет — с 2015 года по 2024 год — [в мире] стали самыми теплыми за весь период наблюдения, каждый год становится теплее. Каждый год был теплее, чем предшествующий год, с 1850 года. И очень интересный факт, что в этом году 22 июля среднесуточная температура на планете достигла нового рекордного максимума, она за этот день составила 17,16 градуса», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Метеоролог добавил, скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие. Наибольший вклад в потепление вносили тропические и экваториальные широты.

Он уточнил, что в 2024 году по миру отмечалось максимальное количество дней с экстремальным «тепловым стрессом», при котором у населения ухудшаются здоровье и самочувствие.