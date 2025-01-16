Последние 10 лет стали самыми теплыми в мире — Вильфанд
15:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последнее десятилетие стало самым теплым во всем мире, каждый год был также теплее предыдущего. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Последние 10 лет — с 2015 года по 2024 год — [в мире] стали самыми теплыми за весь период наблюдения, каждый год становится теплее. Каждый год был теплее, чем предшествующий год, с 1850 года. И очень интересный факт, что в этом году 22 июля среднесуточная температура на планете достигла нового рекордного максимума, она за этот день составила 17,16 градуса», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Метеоролог добавил, скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие. Наибольший вклад в потепление вносили тропические и экваториальные широты.
Он уточнил, что в 2024 году по миру отмечалось максимальное количество дней с экстремальным «тепловым стрессом», при котором у населения ухудшаются здоровье и самочувствие.
НОВОСТИ
- 16:32 16.01.2025
- Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер
- 16:12 16.01.2025
- По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова задержаны еще два человека
- 16:00 16.01.2025
- Польша пытается быть лидером Европы по пустым обвинениям в адрес РФ — Песков
- 15:12 16.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных
- 15:00 16.01.2025
- Готовящиеся Польшей отряды для войны с Белоруссией могут пойти против поляков — Лукашенко
- 14:32 16.01.2025
- Зеленский назвал вызовом восполнение потерь в ВСУ
- 14:12 16.01.2025
- В центре Киева работают силы ПВО, звучат взрывы
- 14:00 16.01.2025
- Лукашенко заявил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов
- 13:32 16.01.2025
- Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья
- 13:20 16.01.2025
- Мюнхенские палеонтологи смогли по фотографиям открыть новый вид динозавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать