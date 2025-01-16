Слова Трампа о Гренландии были обращены к Китаю, считает Каллас
17:40 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о территориальной принадлежности Гренландии были знаком для Китая — таким образом новый хозяин Белого дома хотел продемонстрировать мощь Америки. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Rzeczpospolita и ряду других европейских СМИ.
«Я думаю, что сигналы, которые были высланы, должны были показать Китаю, что США тоже являются мощной державой», — так ответила Каллас на просьбу журналиста прокомментировать слова Трампа о Гренландии. По ее мнению, США продолжают придерживаться принципов территориальной целостности государств.
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