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НОВОСТИ

Двенадцать россиян находятся в больнице Шри-Ланки с травмами после ДТП с автобусом

11:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать россиян поступили с травмами в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.

«Поступило 12 россиян. Они в хирургическом отделении», — сказал собеседник агентства.

«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — отметили в больнице.

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