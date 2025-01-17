Двенадцать россиян находятся в больнице Шри-Ланки с травмами после ДТП с автобусом
11:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцать россиян поступили с травмами в хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.
«Поступило 12 россиян. Они в хирургическом отделении», — сказал собеседник агентства.
«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — отметили в больнице.
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