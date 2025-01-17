Штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных уничтожены в Курской области
13:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные 14 января вблизи госграницы РФ уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО). Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, затем противник перебросил в Курскую область отряды из бывших заключенных.
«14 января украинская группа ССО была уничтожена вблизи государственной границы. Затем противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного „мясного штурма“, — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «штурмовые группы ВСУ были уничтожены».
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