РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть американских ракет ATACMS, запущенных с Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера, 16 января текущего года, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет», — сказали там.