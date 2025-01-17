РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
15:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть американских ракет ATACMS, запущенных с Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Вчера, 16 января текущего года, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет», — сказали там.
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