0
0
0
НОВОСТИ

РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области

15:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть американских ракет ATACMS, запущенных с Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вчера, 16 января текущего года, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 17.01.2025
Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин
0
105
15:00 17.01.2025
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
0
98
14:32 17.01.2025
ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем — заявление
0
194
14:12 17.01.2025
Украина в 2024 году утратила половину энергетических мощностей
0
224
14:00 17.01.2025
Возвращение заложников из Газы может начаться уже 19 января — офис Нетаньяху
0
229
13:32 17.01.2025
За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
0
263
13:20 17.01.2025
После конфликта на Украине санкции против России «будут выброшены в окно» — Орбан
0
306
13:05 17.01.2025
Внутренние цены на удобрения в РФ остаются замороженными на уровне сентября 2022 г. — ФАС
0
295
13:00 17.01.2025
Штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных уничтожены в Курской области
0
305
12:32 17.01.2025
Киев и Лондон не могут сотрудничать на Азове, это внутреннее море РФ — Песков
0
383

Возврат к списку