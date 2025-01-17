Россия и Иран обязались в случае нападения на одну из них не помогать агрессору
19:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Исламская Республика Иран в случае нападения агрессора на одну из них не должны оказывать никакой помощи агрессору. Об этом говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном президентами двух стран после переговоров в Москве.
«В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права», — говорится в одном из пунктов договора.
Кроме того, Россия и Иран обязались не допускать использования своих территорий «в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий, угрожающих стабильности и территориальной целостности, а также враждебных действий в отношении друг друга».
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