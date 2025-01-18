Правительство Израиля подтвердило начало реализации соглашения с ХАМАС
09:15 18.01.2025 Источник: Интерфакс
Израильское правительство подтвердило готовность начать реализацию соглашения с ХАМАС в воскресенье, 19 января, об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"После одобрения кабинетом безопасности и правительством, а также вступления соглашения в силу, освобождение заложников будет осуществляться в соответствии с запланированными рамками (...) в воскресенье", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, кабинет министров Израиля по вопросам безопасности и правительство страны одобрили соглашение Израиля и ХАМАС о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников. Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января. Первая его фаза продлится 42 дня.
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