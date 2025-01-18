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НОВОСТИ

Шведский батальон с танками и бронемашинами высадился в Латвии

13:00 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция направила батальон численностью 550 человек в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО на военной базе Camp Valdemar. Это первая военная миссия королевства как члена Североатлантического альянса, сообщает телеканал SVT.

Переброска батальона была произведена морем в условиях секретности. В частности, 250 военнослужащих прибыли на пароме вместе с танками и боевыми машинами.

В Европе последний раз шведские вооруженные силы принимали участие в миротворческой миссии в Косове в 90-х годах.

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