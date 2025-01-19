Трамп выразил заинтересованность посетить Китай вскоре после вступления в должность - СМИ
09:00 19.01.2025 Источник: Интерфакс
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хотел бы посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - говорится в сообщении.
Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили проведение личной встречи, при этом один из вариантов предполагает приглашение китайского лидера в США, отметило издание.
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