Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

12:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 мск — прим. ТАСС), — говорится в заявлении.