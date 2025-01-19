Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу
12:30 19.01.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 мск — прим. ТАСС), — говорится в заявлении.
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