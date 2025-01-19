Три заложницы переданы «Красному кресту» представителями ХАМАС - СМИ
17:55 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложниц. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, передача заложниц состоялась на площади Эс-Сарая в городе Газа. Как утверждается, МККК проинформировал Израиль, что «состояние трех заложниц хорошее».
НОВОСТИ
- 16:45 19.01.2025
- Глава МИД Франции пообещал отреагировать «железной волей», если США повысит пошлины на товары из ЕС
- 15:45 19.01.2025
- Причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики западные разведслужбы не нашли
- 12:30 19.01.2025
- Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу
- 12:25 19.01.2025
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР
- 11:40 19.01.2025
- Ушел в отставку министр национальной безопасности Израиля
- 11:30 19.01.2025
- Радио Kan сообщило, что ХАМАС передал посредникам список заложников
- 10:05 19.01.2025
- Прекращение огня в Газе не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не передаст список заложников - ЦАХАЛ
- 10:00 19.01.2025
- Сервис TikTok прекратил работу в США
- 09:44 19.01.2025
- Британский премьер может оказаться «в конце очереди» лидеров, желающих приехать к Трампу в Вашингтон - СМИ
- 09:30 19.01.2025
- В столице США силовые ведомства приняли беспрецедентные меры безопасности пред инаугурацией Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать