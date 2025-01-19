Три заложницы переданы «Красному кресту» представителями ХАМАС - СМИ

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложниц. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, передача заложниц состоялась на площади Эс-Сарая в городе Газа. Как утверждается, МККК проинформировал Израиль, что «состояние трех заложниц хорошее».