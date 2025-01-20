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НОВОСТИ

Трамп издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Американский — Fox News

13:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его информации, республиканец после инаугурации подпишет более 200 законов, в том числе о переименовании некоторых мест, таких как Мексиканский залив.

Избранный американский лидер заявил о стремлении дать заливу новое название, выступая 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он счел название «Американский залив» красивым и уместным.

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