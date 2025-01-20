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Володин поручил подготовить поправку о праве регионов определять модель МСУ

16:12 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, согласно которой предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель МСУ. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

«В Государственной думе готовится межфракционная поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Соответствующее поручение дал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления», — пояснили в пресс-службе.

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