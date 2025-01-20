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НОВОСТИ

США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса

21:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США — Ротонде.

«Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.

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