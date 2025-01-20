США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса
21:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США — Ротонде.
«Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.
НОВОСТИ
- 20:45 20.01.2025
- Трамп заверил, что обеспечит уважение к США в мире, укрепит безопасность
- 20:12 20.01.2025
- Трамп вступил в должность 47-го президента США
- 20:00 20.01.2025
- В 2024 году в РФ зарегистрировано на 13,1% больше IT-преступлений, чем годом ранее — МВД
- 19:20 20.01.2025
- Трампа в церкви сопровождали президент Аргентины, Джонсон, Цукерберг и Безос
- 18:40 20.01.2025
- ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве — Орбан
- 18:00 20.01.2025
- В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
- 17:32 20.01.2025
- Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа
- 17:12 20.01.2025
- РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин
- 17:00 20.01.2025
- Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием
- 16:32 20.01.2025
- Вагенкнехт назвала США «ослабевающей» державой, борющейся за влияние за счет союзников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать