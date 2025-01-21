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Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем у Крыма

12:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

«21 января в период с 10:45 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — сообщили там.

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