Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем у Крыма

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

«21 января в период с 10:45 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — сообщили там.