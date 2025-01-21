Крыша ТЦ обрушилась под тяжестью снега в Амурской области, пострадавших нет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение крыши под тяжестью снега произошло в торговом центре в городе Шимановске Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что 21 января 2025 года в дневное время в торговом центре под тяжестью скопившегося снега проломился металлический настил крыши. Сотрудники и посетители торгового центра были незамедлительно эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.