КНР и РФ будут защищать ооноцентричную международную систему — Си Цзиньпин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Москва будут отстаивать международную систему отношений, основополагающая роль в которой принадлежит ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Будем вместе с российскими коллегами поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой войне, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России как стран — учредителей ООН и постоянных членов Совета Безопасности», — сказал он.