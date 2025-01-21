КНР и РФ будут защищать ооноцентричную международную систему — Си Цзиньпин
15:12 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин и Москва будут отстаивать международную систему отношений, основополагающая роль в которой принадлежит ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Будем вместе с российскими коллегами поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой войне, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России как стран — учредителей ООН и постоянных членов Совета Безопасности», — сказал он.
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