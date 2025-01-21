ВСУ потеряли более 270 военных и танк Abrams за сутки на курском направлении
16:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 270 военных, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 17:12 21.01.2025
- Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО
- 17:00 21.01.2025
- Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
- 16:32 21.01.2025
- Силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
- 16:12 21.01.2025
- Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского
- 15:32 21.01.2025
- Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы
- 15:12 21.01.2025
- КНР и РФ будут защищать ооноцентричную международную систему — Си Цзиньпин
- 15:08 21.01.2025
- Более 300 детей посетили мультимедийный каток курорта «Манжерок» в Республике Алтай
- 15:00 21.01.2025
- Зеленский и Запад бросили наполовину разоруженную армию в наступление в 2023 г. — Залужный
- 14:32 21.01.2025
- Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США
- 14:12 21.01.2025
- Объем торговли РФ и КНР вырос на 7% до 220-245 млрд долларов — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать