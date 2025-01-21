ВСУ потеряли более 270 военных и танк Abrams за сутки на курском направлении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 270 военных, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском военном ведомстве.