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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 270 военных и танк Abrams за сутки на курском направлении

16:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 270 военных, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском военном ведомстве.

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