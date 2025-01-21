Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского
16:12 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.
«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов — мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», — гласит текст документа, опубликованного на сайте Белого дома. Уточняется, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции «гендерной идентичности», которая названа «полностью внутренним и субъективны ощущением собственного „я“. Также в указе прописано, что слова „женщина“ и „девочка“ относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а „мужчина“ и „мальчик“ — соответственно, мужского.
В документе критикуется так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию индивида концепцию. Утверждение сторонников этой идеологии о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины — как мужчины, признается ложным. Трамп также предписал, чтобы личные пространства, предназначенные для женщин или для мужчин, использовались только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики, а не субъективной идентичности.
Кроме того, всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающие или навязывающие гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для продвижения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.
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