Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
17:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал президента РФ Владимира Путина о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.
«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», — сказал помощник российского лидера.
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