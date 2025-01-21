Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал президента РФ Владимира Путина о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», — сказал помощник российского лидера.