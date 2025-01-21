0
0
132
НОВОСТИ

Супруга Сноудена подала документы на российское гражданство — Кучерена

18:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — сказал он, отметив, что не занимается этим вопросом.

По его мнению, у супруги Сноудена никаких проблем с получением гражданства быть не должно. «Она законопослушный гражданин, не нарушает законы, она их соблюдает, поэтому, я думаю, здесь проблем никаких не будет», — подчеркнул он.

В октябре 2014 года американская акробатка и блогер Линдси Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Официально они зарегистрировали брак в 2017 году. Указ о приеме Сноудена в российское гражданство был опубликован 26 сентября 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 21.01.2025
Начальник Генштаба армии Израиля подал в отставку
0
50
17:32 21.01.2025
Профицит внешней торговли РФ в 2024 г. вырос до $122,6 млрд — ЦБ
0
200
17:12 21.01.2025
Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО
0
220
17:00 21.01.2025
Лидер КНР рассказал Путину о содержании разговора с Трампом — Ушаков
0
268
16:32 21.01.2025
Силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
0
242
16:12 21.01.2025
Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов — мужского и женского
0
327
16:00 21.01.2025
ВСУ потеряли более 270 военных и танк Abrams за сутки на курском направлении
0
303
15:32 21.01.2025
Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы
0
390
15:12 21.01.2025
КНР и РФ будут защищать ооноцентричную международную систему — Си Цзиньпин
0
381
15:08 21.01.2025
Более 300 детей посетили мультимедийный каток курорта «Манжерок» в Республике Алтай
0
353

Возврат к списку