Супруга Сноудена подала документы на российское гражданство — Кучерена
18:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — сказал он, отметив, что не занимается этим вопросом.
По его мнению, у супруги Сноудена никаких проблем с получением гражданства быть не должно. «Она законопослушный гражданин, не нарушает законы, она их соблюдает, поэтому, я думаю, здесь проблем никаких не будет», — подчеркнул он.
В октябре 2014 года американская акробатка и блогер Линдси Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Официально они зарегистрировали брак в 2017 году. Указ о приеме Сноудена в российское гражданство был опубликован 26 сентября 2022 года.
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